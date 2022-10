Wouter en Nicole Braamhaar stoppen met Kötter Seafood in Oldenzaal: ‘Wij hebben eindelijk kerst’

COLUMN Voor economi­sche vluchtelin­gen is het even slikken, maar die huurwoning in Oldenzaal moeten ze toch echt zelf zien te vinden

OLDENZAAL - Wat moet ik hier nou in hemelsnaam mee? Die gedachte bekruipt me regelmatig als ik onze mailbak weer eens doorworstel om te zien wat ons via de digitale snelweg wordt aangereikt. Is er sprake van nieuws dat de lezers van onze krant kan boeien, binden of raken (de Heilige Drie-eenheid op de redactievloer) dan proberen we dat snel op te pakken.

22 oktober