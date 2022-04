Zangeres Renee Schepers uit Oldenzaal over de dood van haar vader, muziek en intuïtie: ‘In het leven is niks zeker’

Ze is niet bang om direct de diepte in te gaan. Haar vader, oud-directeur van Stadstheater De Bond, overleed vijf jaar geleden door een noodlottig ongeval. Het heeft voor altijd een stempel op haar leven gedrukt. Een kras op haar hart, zoals ze zingt in haar zelfgeschreven nummer Ik mis je, een ode aan haar vader. „Hij was ineens weg. Nog steeds is het pittig, vooral nu het beter gaat met mijn muziek. Het lijkt daardoor alsof-ie meer en meer in mijn leven is.” Renee Schepers zegt het met een glimlach. Ze sprankelt, is positief en weet heel goed wat ze wil. Muziek maken, de rest van haar leven.