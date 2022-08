Zege Max Houkes prachtig slotstuk van geslaagd ITF-toernooi O.L.T.C. Ready

De Drent versloeg zondag in de finale, onder toeziend oog van 350 toeschouwers, Jeremy Jahn uit Duitsland (setstanden: 7-6, 6-2). Toernooidirecteur Ad Luttikhuis is blij met de eindzege van Houkes. „Dat is goed voor het Nederlandse tennis.” Het toernooi in Oldenzaal was al speciaal voor Houkes, maar is dat nu helemaal, verwacht Luttikhuis. „Houkes heeft twee jaar geleden in Oldenzaal zijn eerste ATP-punt behaald. Vandaag won hij zijn eerste titel, dus ook in Oldenzaal.”