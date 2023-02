Zegt u het maar: hoe moet het waterbeheer in Twente eruit gaan zien met alle droogte en extremere buien?

Maarten Witteveen (70) uit Weerselo is voorzitter van Pakhuis Oost (‘centrum voor onderling gesprek’), dat initiator is van een reeks van zes bijeenkomsten over de toekomst van Twente. Dat er volgende week begonnen wordt met een avond over de waterhuishouding in dit gebied is volgens hem geen toeval. Niet alleen kan er over enkele weken worden gestemd voor de waterschappen, ook in deze regio doen zich steeds vaker extreme weersituaties voor. Langere perioden van droogte worden afgewisseld met hevige regenbuien. Veranderingen die van invloed kunnen zijn op het ‘fenomenaal belangrijke buitengebied’ van Noordoost-Twente.