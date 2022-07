Zij wonen het langst in de nieuwe wijk ‘achter het spoor’ in Oldenzaal: ‘Het gevoel van vrijheid is wel verdwenen’

Summer in the City eerste betaalde evenement in de geschiede­nis van de Boeskool is Lös in Oldenzaal

OLDENZAAL - Met de eerste, échte editie van Summer in the City wordt geschiedenis geschreven in de annalen van de Boeskool is Lös. Voor het eerst wordt een evenement gehouden, waarbij entree wordt gevraagd van de bezoekers. „Als je iets fatsoenlijks wilt neerzetten, zal dat wel moeten.”

23 juni