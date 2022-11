Zijn Global Goals een zegen of een ramp voor de stad? In de raad vreest alleen Solidair Oldenzaal het laatste

Bewoners wijk Brookhuis in Ootmarsum blijven zorgen houden over water: ‘Bomen en planten gaan dood omdat ze te nat zijn’

OOTMARSUM - Bewoners van de wijk Brookhuis in Ootmarsum blijven ongerust over de waterhuishouding in hun wijk, zeker nu er meer woningen bijkomen. „De planten en bomen in mijn tuin gaan dood omdat ze te nat zijn.”

18 november