Zoveel oranje auto's zijn er in Oldenzaal

Dertien (!) lintjes in gemeente Dinkelland: hoofdrol voor Ootmarsum én een echtpaar uit Weerselo

Het regende woensdag weer lintjes in Dinkelland. Maar liefst dertien mensen werden door burgemeester John Joosten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een groot deel ging naar Ootmarsum én er werd een echtpaar uit Weerselo in het zonnetje gezet.