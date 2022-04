Zullen we in Noordoost-Twente eindelijk stoppen met dat koninklijke schouderklopje voor vertrekkende raadsleden?

nieuwsupdate Het was me het weekje wel: brutale afvalver­vui­lers in Dinkelland, geen zetel voor Oldenzaal­se Doortje en donkere wolken boven CDA-hoof­den

OLDENZAAL - Het zit erop. De verkiezingskaravaan heeft zijn vierjaarlijkse eindbestemming bereikt, de kiezer heeft gesproken en de lijsttrekkers kunnen het normale leven hervatten. Maar sommigen van hen zullen dat niet met een gerust hart doen. Her en der hangen donkere (Losser) of zelfs pikzwarte wolken (Dinkelland) boven bestaande coalities. Opgelucht ademhalen is er voor het CDA niet bij. Intussen zorgen Jurran en Daan voor mooi nieuws uit De Lutte, trok Doortje de aandacht met een dubbele kandidatuur en blijken ze niet overal in Lattrop en Saasveld te weten welk afval in welke container thuishoort.

19 maart