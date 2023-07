100 jaar Carmel Leraar Peter trad in voetsporen van zijn overleden vader Berry: ‘De nacht dat hij niet thuiskwam was de meest vreselijke uit mijn leven’

In de tuin van zijn ouderlijk huis stelde zijn vader Berry hem ooit eens de vraag: ‘Wat wil je later worden?’ Peter Hogenkamp koos voor hetzelfde beroep als zijn inmiddels overleden vader: docent aardrijkskunde. Op dezelfde school en ook nog eens in hetzelfde lokaal leert hij zijn leerlingen hoe de wereld in elkaar zit.