30 jaar na Cool Runnings kwalificeren de Jamaicaanse bobsleevrouwen zich voor de Spelen

In de jaren '80 moesten de mannen het nog doen met reserve bobs van andere landen, maar sindsdien is er aardig aan de weg getimmerd in het Caribische land. Na de Spelen van Sotsji is er flink geïnvesteerd in de vrouwentak van de sport en dat leidde vannacht tot de kwalificatie. ,,Dit is één van de mooiste momenten uit mijn leven", vertelt Carie Russel, remmer van het team. De piloot van de bob, Jazmine Fenlator-Victorian, kwam al eerder uit op de Olympische Winterspelen. In 2014 bestuurde zij de bob van Amerika. ,,Pyeongchang is net zo speciaal als mijn eerste Spelen. Ik vertegenwoordig nu mijn thuisland en schrijf geschiedenis."