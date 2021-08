Adam Peaty na succesvolle Spelen toe aan mentale rust: ‘Topsporters hebben geen normale baan’

Hij won goud op de 100 meter schoolslag door de Nederlander Arno Kamminga voor te blijven. In de 4x100 meter voor gemengde teams was er eveneens de hoofdprijs, zilver veroverde hij op de 4x100 meter wisselslag bij de mannen.



,,We zien de laatste tijd meerdere sporters onder de druk bezwijken”, aldus de 26-jarige zwemmer. ,,Dat wil ik voorkomen. Al zeven jaar lang heb ik per jaar niet meer dan twee weken vakantie gehad. Dat gaat je opbreken. Het is geen normale baan die wij als topsporters hebben.”



Peaty gaat zich nu in eerste instantie concentreren op de grote kampioenschappen van volgend jaar.