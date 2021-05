Ajax laat olympische droom Antony sneuvelen: ‘Past niet in voorbereiding’

samenvattingAntony kan deelname aan de Olympische Spelen in Tokio op zijn buik schrijven. De Braziliaanse vleugelspits, die trefzeker was voor Ajax in het slotduel met Vitesse (1-3), heeft van zijn club te horen gekregen dat het eindtoernooi niet in de voorbereiding op het nieuwe seizoen past.

Trainer Erik ten Hag liet na de zege in Arnhem weten dat Ajax niet verplicht is om spelers af te staan voor Olympische Spelen en dat de club ook niet van plan is om basisspelers komende zomer af te laten reizen naar Japan. Antony liet de voorbije week op social media al blijken verheugd te zijn met de uitnodiging voor Brazilië O23.

,,Het is een prachtige ervaring maar het is wel een jeugdtoernooi”, verklaarde Ten Hag het besluit van Ajax. ,,Onze spelers spelen straks in de Champions League. Dat is het hoogste niveau. Dus Olympische Spelen zijn mooi, maar passen niet in onze voorbereiding op een seizoen waarin we Europees ook weer actief zijn.”

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe De olympische voetbalfinale staat gepland op 7 augustus. Ajax begint op 25 juni met niet-internationals de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Voor het overgrote deel van de selectie die deze maand kampioen werd, begint de vakantie na de overwinning op Vitesse.



Veel internationals waaien later deze maand nog uit. Zo beginnen het Nederlands elftal en Jong Oranje op 24 mei met de voorbereiding op het EK. Dat hoeft volgens Ten Hag niet te betekenen dat alle Ajax-internationals op die datum de training hervatten bij de nationale ploeg. Dat kan ook een week later zijn, stelt de coach. ,,We kijken naar de arbeid-rust-verhouding en bepalen in overleg met de bondscoaches wanneer de jongens aansluiten.”

Martínez en Tagliafico opgeroepen voor Argentinië

Na de uitzege in Arnhem ontving Lisandro Martínez heuglijker nieuws vanuit zijn vaderland. Hij is door bondscoach Lionel Scaloni namelijk opgeroepen voor de aanstaande WK-kwalificatieduels tegen Chili (4 juni) en Colombia (9 juni). De naam van de verdediger, net als Antony trefzeker tegen Vitesse, werd ook genoemd voor de olympische selectie, maar dat zal Ajax dus niet toestaan. Ook Nicolás Tagliafico zit bij de selectie van Argentinië, dat deze zomer ook de Copa América speelt. Dat toernooi begint net als het EK op vrijdag 11 juni. Het toernooi wordt gehouden in Argentinië en Colombia, waar het al tijden onrustig is. Voorlopig heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL nog niets veranderd aan de organisatie.

