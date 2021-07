Almelose taekwondoka mist Olympische Spelen door positieve test: ‘Dit is het einde van mijn carrière’

,,Ik draai er niet omheen, dit is voor hen beiden vreselijk nieuws” aldus chef de mission Pieter van den Hoogenband. ,,We doen er met elkaar alles aan om de besmettingen buiten de deur te houden. En toch worden we ermee geconfronteerd. Vanuit TeamNL steunen we hen waar we kunnen. Tegelijkertijd gaan de anderen door met hun laatste voorbereidingen voordat we gaan beginnen. Ook daar ondersteunen we waar mogelijk. Ik zie om me heen dat onze sporters zich blijven focussen op waarom we hier zijn. Dat is niet altijd even makkelijk maar we zijn met professionele topsporters hier die zich altijd aanpassen aan de omstandigheden.”