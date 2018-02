Als de Russen nu niet winnen, wanneer dan wel?

Start ijshockeytoernooiVoor het eerst in twintig jaar doen er geen spelers uit de Amerikaanse profcompetitie NHL mee aan het olympisch ijshockeytoernooi. De ideale kans voor Rusland om eindelijk weer goud te pakken. Het geplaagde land is huizenhoog favoriet.

Een nationaal trauma wil Stan Nazarov het niet noemen, maar het is in Rusland wel ‘een heel belangrijk onderwerp’. Zestien jaar geleden won de nationale ijshockeyploeg voor het laatst een medaille op de Olympische Spelen, brons in Salt Lake City.

Het laatste goud dateert van 1992, en officieel was die medaille niet eens voor Rusland. In Albertville deed Rusland mee met het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Ironisch genoeg zal de gouden medaille ook dit jaar niet aan Rusland toebehoren, mocht het team de finale winnen. Vanwege de dopingschorsing speelt de ploeg in Pyeongchang onder de naam Olympic Athletes from Russia

Groter dan voetbal

Het verlangen is er niet minder om. ,,IJshockey is in Rusland groter dan voetbal”, zegt Nazarov, tegenwoordig werkzaam als psycholoog voor het in Rosmalen gevestigde Kobussen & Partners. Op zijn 17e kwam hij naar ons land, waar hij voor Den Haag, Geleen en vooral de Trappers uit Tilburg uitkwam.

Dat het op de Spelen niet wil lukken met Rusland, is voor Nazarov moeilijk te verklaren. ,,Op WK’s presteert het team namelijk wel goed (van de laatste tien kampioenschappen werden er vier gewonnen, red.). Het ligt dus niet aan de kwaliteit.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm Stanislav Nazarov speelde jarenlang in Nederland, vooral bij Tilburg Trappers. © roy lazet

NHL

Pyeongchang 2018 biedt de Russen een gouden kans om eindelijk die gedroomde gouden medaille binnen te slepen. De clubs uit de NHL, de Amerikaanse profcompetitie, hebben namelijk besloten om geen spelers af te staan, voor het eerst in twintig jaar. De NHL bereikte geen akkoord over de vergoedingen die clubs krijgen bij eventuele blessures tijdens het toernooi. Ook zouden veel fans een winteronderbreking van de NHL hinderlijk vinden.

Dit tot groot verdriet van veel spelers, overigens. ,,Het is een gemiste kans”, zegt Blake Wheeler, de Amerikaanse aanvoerder van de Winnipeg Jets. ,,Het is als speler cool om de Olympische Spelen te ervaren. En ik denk dat fans het recht hebben om op dit podium de beste spelers te zien. Ik denk dat de fans het daarmee eens zijn.”

Het besluit van de NHL heeft logischerwijs het meeste impact op de teams van Canada en de VS, die doorgaans al hun spelers uit de Noord-Amerikaanse competitie halen. Nu bestaat hun selecties uit talenten van clubs uit lagere divisies, die hun spelers wél afstaan, en uit spelers uit Europese competities. B-garnituur,kortom.

Walhalla

Bij de Russen ligt dat compleet anders. Heel de wereld mag de NHL als het ultieme ijshockey-walhalla beschouwen, in Rusland is er maar één competitie die er echt toe doet: de Kontinental Hockey League, de KHL. Die competitie doet in de ogen van de Russen niet onder voor de NHL.

Nazarov houdt het erop dat de liga’s ‘heel moeilijk te vergelijken’ zijn. ,,De NHL is fysieker. Er wordt meer geschoten, het veld is kleiner. In de KHL is er dus meer ruimte, daardoor zijn er meer lange rushes. Het spel is technischer. De ene speler is geschikter voor de ene competitie, de ander voor de andere. Voor Russische spelers is de NHL ook niet per se een stap vooruit. Het is een persoonlijke afweging.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm De Russische president Vladimir Poetin is een groot ijshockeyfan. Staatsbedrijf Gazprom scoort tientallen miljoenen in de sport. © EPA

Olieroebels

Aan geld is er in de KHL in elk geval geen gebrek. Zo laat oliebedrijf Gazprom de roebels rijkelijk vloeien bij kampioen SKA St. Petersburg. Met dat geld zijn al diverse Russische sterren teruggelokt naar huis. De Russische selectie voor Pyeongchang bestaat volledig uit spelers die in eigen land spelen. De sterren zijn NHL-legendes Pavel Datsjoek, bijnaam The Magic Man, en Ilya Kovaltsjoek, twee keer onderdeel van het NHL All Star Team.

Trainen op automatismen hoeven de Russen maar amper. Van de 25 geselecteerden spelen er liefst 15 voor kampioen SKA St. Petersburg, acht voor CSKA Moskou en twee voor Metallurg Magnitogorsk. Om niets aan het toeval over te laten is de KHL toch een maand stilgelegd, zodat het nationale team alle tijd heeft om te trainen.

Door de dopingsancties wordt het team niet heel hard getroffen. Vijf potentiële internationals staan weliswaar op de zwarte lijst, maar volgens de Russische bond zouden vier van hen sowieso geen plek in de selectie hebben gekregen.

De vraag is bijna wat de getergde Russen nog af kan houden van het eerste goud in 26 jaar. Nazarov waakt echter voor onderschatting. ,,Ook landen als Zweden, Finland en Tsjechië hebben een flink deel van hun selectie uit de KHL gehaald. Daar zijn echt goede spelers bij. Het is niet zo eenvoudig.”

Bekijk hier alle video’s van Studio Korea, met interviews, voorbeschouwingen en reportages van onder anderen Thijs Zonneveld, Gianni Romme en Hidde van Warmerdam.