Amerikaanse freestyleskiër flink onder de indruk van Suzanne Schulting, Marianne Timmer is er snel bij

Olympische bytesDe Olympische Winterspelen in Peking zijn onderweg en Nederland is aardig op dreef. In de rubriek olympische bytes struint de sportredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van de Nederlandse olympiërs, hun aanhang en de buitenlandse sterren. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

,,Ik heb eindelijk de tijd gehad om de race van gisteren in te laten dalen", zegt Ireen Wüst over haar gouden 1500 meter. Vandaag mocht ze haar medaille in ontvangst nemen. ,,Het is ongelooflijk om de eerste sporter te zijn die op vijf verschillende Winterspelen goud pakt.”

Suzanne Schulting heeft op Medal Plaza haar zilveren medaille van de 500 meter gekregen en toont die trots. ,,Ik heb net mijn medaille opgehaald. Hoe is jouw dag?”

Schulting liep bij Medal Plaza niemand minder dan Ireen Wüst tegen het lijf. Die kwam haar gouden medaille van de 1500 meter ophalen. Haar zesde gouden plak, veroverd op vijf verschillende Olympische Spelen. Volgens Schulting is Wüst dan ook de GOAT (Greatest of alle time). De Amerikaanse freestyleskiër Colby Stevenson was op zijn beurt dan weer flink onder de indruk van Schulting, hij noemt haar de GOAT van het schaatsen en gaat trots op de foto.

Ook Antoinette de Jong mocht naar Medal Plaza, zij haalde haar bronzen medaille van de 1500 meter op.

Marianne Timmer was er razendsnel bij om Kjeld Nuis te feliciteren met zijn derde olympische titel. De 1500 meter was amper afgelopen of de eveneens drievoudig olympisch kampioene postte ‘GOUD!!!!’ op Instagram.

Irene Schouten is terug op het ijs. De olympisch kampioene van de 3000 meter komt donderdag in actie op de vijf kilometer. En ook op die afstand is de Andijkse favoriet.

De Amerikaanse skiester Nina O’Brien liep bij een zware val tijdens de reuzenslalom een dubbele beenbreuk op, maar houdt de moed erin. ,,Ik heb alles gegeven, misschien zelfs een beetje te veel", laat ze weten via sociale media. O’Brien is inmiddels geopereerd aan haar open beenbreuk en is haar artsen erg dankbaar. ,,Mijn hart is gebroken, maar ik voel ook veel liefde. Mijn telefoon is overspoeld met reacties. Gelukkig is vandaag een nieuwe dag en kan ik mijn teamgenoten aanmoedigen.”

De Oostenrijkse skiër Daniel Hemetsberger kwam niet zonder kleerscheuren beneden bij zijn olympische afdaling. Hij raakte al vroeg een poortje met zijn gezicht en moest dat bekopen met een bloedneus, maar ging gewoon door. Hij eindigde uiteindelijk als 21ste.

OLYMPIC CHAMPION!!! Dat is wat Ireen Wüst schrijft bij deze post op Instagram met drie foto's van vandaag. Wat moet je ook nog toevoegen aan het feit dat je nu zesvoudig olympisch kampioen bent en al twaalf olympische medailles binnen hebt geschaatst? Ze is waarschijnlijk net zo sprakeloos als de meeste mensen die naar de race hebben gekeken.

Erben Wennemars heeft ook een korte maar krachtige tekst bij deze foto die hij vandaag maakte in de mixed zone in Peking: GOAT. Volgens hem bestaat er geen twijfel over, Ireen Wüst is de grootste aller tijden.

Mark Tuitert is ook veel bewondering over de prestatie van Ireen Wüst in Peking: ‘Ongekend, wat een grootheid. Ontroerend mooi’ schreef hij bij deze foto.

Kimberley Bos moet nog even geduld hebben, maar zij mag vrijdag en zaterdag los bij het skeleton. De 28-jarige durfal uit Ede kijkt er ontzettend naar uit, zo laat ze weten op haar eigen website. ,,Het is moeilijk om, van boven naar beneden, een compleet goede run neer te zetten. Maar ik vind het een leuke en uitdagende baan", blikt ze vooruit op wat haar te wachten staat bij haar tweede olympische deelname.

Kjeld Nuis mag dinsdag weer los op het ijs. Hij verdedigt vanaf 11.30 uur zijn olympische titel op de 1500 meter en kan duidelijk niet wachten om te beginnen. Hij krijgt op zijn post op Instagram veel succeswensen. ,,Jax, Tuut, Just en ik zullen schreeuwen morgen vanuit onze coronabubbel! Hopelijk een dubbel feestje morgen!” schrijft zijn ex Jill de Robles. ‘Morgen ga je vlammen Roomie!’ schrijft Ireen Wüst.

