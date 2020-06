Anderhalve meter afstand? Dat lukt de roeiers net niet

Het olympische jaar van de roeiers van de Holland Acht begon vanochtend opnieuw, op de Hoge Vaart in Almere. Na elf weken klommen de mannen en stuurvrouw weer in hun boot.

Door Rik Spekenbrink



Tja, die anderhalve meter. Daar moest even iets op worden bedacht. Met geen mogelijkheid kunnen de roeiers van de Holland Acht die onderlinge afstand garanderen. De stoeltjes zitten 1 meter 40, volgens sommigen zelfs nog twee centimeter minder, uit elkaar. Uiteindelijk werd het protocol goedgekeurd. Vanochtend klommen de acht reuzen van mannen en de 1 meter 65 ‘kleine’ stuurvrouw Aranka Kops in Almere voor het eerst weer in hun vertrouwde boot.

,,Die afstand was wel even een item”, erkent coach en oud-olympiër Mark Emke. ,,Kijk, in de tweetjes kunnen we de afstand als het moet wel vergroten tot anderhalve meter. De ene wat naar voren, de andere naar achteren. Daar is in de acht geen ruimte voor.”

De roeiers, hun coach en de bond roerden zich de afgelopen tijd regelmatig. Ze respecteerden de regels van de overheid en NOC*NSF, maar hadden er ook wel moeite mee dat ze niet ‘normaal’ konden trainen. ,,Wij hadden toch het idee dat de buitenlucht een relatief veilige omgeving is”, zegt Emke. ,,Het virus springt daar minder gemakkelijk over. Zeker binnen een groep superfitte mensen. Natuurlijk moet je zorgen dat je niets aan elkaar doorgeeft. Maar als je vooral met elkaar leeft en traint, valt het risico erg mee, in onze ogen. Kijk naar de demonstratie op de Dam. Daar is er niet eentje besmet. Dat zegt mij genoeg. Het duurde daarom even voordat men het aandurfde om ons weer in deze boot te laten roeien. Maar kijk naar de wielrenners, daar gebeurt ook nog niets.”

En aan de andere kant: toen de Olympische Spelen met een jaar werden uitgesteld, was de noodzaak om door te trainen ook wel even weg. Eigenlijk had ‘de Acht’ twee weken geleden alweer te water kunnen gaan, maar er werd gekozen voor een vakantie. Even de lucht eruit, met nog een lang olympisch jaar voor de boeg. Coach Emke hield met een schuin oog wel de andere landen in de gaten, maar werd daar niet onrustig van. ,,Groot-Brittannië en Duitsland zijn de grootste concurrenten. Hoe ver de Britten zijn, weet ik niet precies, maar volgens mij roeien ze nog niet. De Duitsers lopen ongeveer gelijk met ons op.”

In de ‘tweetjes’ mocht overigens al langer weer worden getraind. En bij de roeiers thuis werden kleine fitnessruimtes ingericht. ,,Toch was dat behelpen”, zegt Emke. ,,Want je gooit echt met enorme gewichten. Dat trekt de vloer in je woonkamer niet.”

In oktober staat voorlopig een EK op het programma in Polen, als belangrijkste tussenstop richting Tokio. De iconische Holland Acht heeft, zo klinkt in Almere, de perfecte mix tussen ervaring en talent om in Tokio te pieken. Het enige doel is dan ook helder: goud.