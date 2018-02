Anema heeft geen moment wakker gelegen van 'matchfixingzaak'

De Friese schaatstrainer kwam donderdag in het middelpunt van de belangstelling te staan toen de Volkskrant een verhaal publiceerde over een incident bij Sotsji 2014. Anema zou bij die Winterspelen een poging tot 'matchfixing' hebben gedaan. Hij kreeg enkele weken later een schriftelijke berisping van NOC*NSF, dat besloot de zaak verder stil te houden.



Na drie spannende dagen, met Anema als 'aangeschoten wild' in Gangneung, sprak de ethische commissie van het IOC zondag het verlossende woord: het NOC*NSF had juist gehandeld in 2014 en ook de juiste sanctie opgelegd volgens de toen geldende regels. Anema mocht blijven in Zuid-Korea.