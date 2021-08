Antony en Alves met Brazilië via strafschoppen naar olympische finale

Brazilië is titelverdediger op de Olympische Spelen na het winnen van goud in Rio de Janeiro vijf jaar geleden. Mexico werd olympisch kampioen in Londen in 2012, door destijds op Wembley met 2-1 te winnen van Brazilië.



Bij Brazilië deden naast Antony ook grote namen als Richarlison, Diego Carlos, Gabriel Martinelli en Dani Alves mee. In de eerste helft kregen beide landen kansen op een treffer, maar het vizier stond niet op scherp. Na rust was Everton-aanvaller Richarlison (topscorer van het toernooi met vijf goals) dicht bij de 1-0 voor Brazilië, maar zijn kopbal in de 80ste minuut belandde op de paal. Het bleef bij 0-0 in de reguliere speeltijd, waardoor het verlengen werd in het Kashima Soccer Stadium.