Argentijnse hockeysters dansen in kleedkamer, Weertman bedankt zijn fans

Olympische bytesKorte updates van de sterren op de Spelen op sociale media: de olympische koorts is groot bij ons. In de rubriek olympische bytes struint de sportredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van de Nederlandse olympiërs, hun aanhang en de buitenlandse sterren. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

De Nederlandse hockeysters spelen vrijdag (12.00 uur) in de finale tegen Argentinië. Nadat de Argentijnse vrouwen gisteren in hun halve finale India met 2-1 verslagen hadden, ontstond er een groot feest in de kleedkamer. Agustina Albertarrio betrok een Japanse official in het feest.

De Britse roeister Helen Glover (35) is weer thuis na haar deelname aan de Olympische Spelen. Bij haar vorige deelname in Rio de Janeiro was ze nog geen moeder, nu vlogen haar drie kleine kinderen haar in de armen bij thuiskomst. Dat leverde mooie beelden op.

Daniëlle van de Donk had vandaag (om het brons) of morgen (om het goud) graag nog om de medailles gestreden met de Oranje Leeuwinnen, maar de Nederlandse voetbalsters verloren afgelopen vrijdag in de kwartfinale na strafschoppen van de Verenigde Staten. De aanvallende middenvelder uit Valkenswaard kan daardoor vandaag op haar 30ste verjaardag wel bij haar vriendin Beth Mead in Londen zijn. Van de Donk verhuist binnenkort na vijf jaar bij Arsenal naar haar nieuwe club Olympique Lyon.

Ferry Weertman werd vijf jaar geleden in Rio de Janeiro olympisch kampioen op de 10 kilometer, maar moest afgelopen nacht in de baai van Tokio genoegen nemen met een zevende plaats. ,,Mijn raceplan kwam niet overeen met de race van vandaag. Ik was in goede vorm, maar kon het gat naar de leidende zwemmers niet dichten en meedoen voor de medailles. Een grote shoutout naar al mijn broers die vandaag racen voor hun olympische droom. Ik waardeer alle steun die ik voor en na de race heb gekregen, voor het late opblijven of het vroege opstaan ​​om naar de race te kijken. Het gaf me de energie om door te gaan en deze race alles te geven!

