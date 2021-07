Arno Kamminga wil bij volgende Spelen topfavoriet zijn: ‘Ik race altijd voor goud’

Door Natasja Weber



Als een gearriveerde topzwemmer beweegt Arno Kamminga zich deze week door het Tokyo Aquatics Centre. Met zijn uitstraling probeert hij concurrenten al voor het startsignaal angst in te boezemen. De zwemmer die in Tokio zijn olympisch debuut beleeft, is voor niemand bang en dat laat hij merken ook. ,,Ik race altijd voor goud dus ook op de Olympische Spelen. Je moet hier rondlopen als een winnaar en je moet zwemmen als een winnaar. Anders win je nooit.”