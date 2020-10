Atleet zonder onderbenen vecht 'racistisch' vonnis CAS aan

De Amerikaanse paralympische atleet Blake Leeper blijft vechten voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio op zijn twee beenprotheses, ook al verloor hij zijn beroepszaak bij het internationaal hof van sportarbitrage CAS. De Amerikaan wil nu bij de burgerrechter aantonen dat het vonnis van het CAS is gebaseerd op onderzoek dat zwarte atleten discrimineert.

Leeper (31), geboren zonder onderbenen, won zilver (400 meter) en brons (200 meter) op de Paralympics van 2012 in Londen, maar wil in Tokio 2021 meedoen bij de valide atleten. Hij kwalificeerde zich vorig jaar al voor de WK in Doha, maar de mondiale atletiekfederatie World Athletics verhinderde zijn deelname. Zijn mesvormige protheses zouden hem oneerlijk voordeel bieden.

Quote Gegevens van zwarte atleten zijn niet eens in aanmerking genomen Jeffrey Kessler Leeper ging bij het CAS in beroep en kreeg maandag van sporttribunaal in Lausanne te horen dat zijn protheses inderdaad niet worden goedgekeurd voor hardlopen bij de valide atleten. Ze maken hem 15 centimeter langer dan de biologische lengte die hij zou hebben gehad met natuurlijke onderbenen. Daardoor zou hij harder kunnen lopen.

Leeper legt zich niet neer bij dat vonnis. Zijn advocaat Jeffrey Kessler noemde de uitspraak zelfs ‘racistisch’. De bewuste methode om de maximaal toegestane lengte te bepalen zou volgens hem louter zijn gebaseerd op biologische gegevens van blanke en Aziatische atleten. ,,Gegevens van zwarte atleten zijn niet eens in aanmerking genomen, alsof deze atleten niet bestaan", zei hij bij de BBC. ,,We geloven niet dat de rechtbanken een dergelijke discriminerende behandeling zullen tolereren en we zullen Blake steunen terwijl hij zijn strijd voortzet om mee te doen aan de Olympische Spelen."



World Athletics verwierp de beschuldiging van de advocaat. ,,Het verschil van 15 centimeter dat in het geval van Leeper werd gevonden tussen zijn beenprothese en zijn natuurlijke beenlengte, is niet te wijten aan raciale verschillen in lichaamsafmetingen", reageerde de federatie.