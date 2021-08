Atlete Belarus die bijna Japan werd uitgezet na kritiek vraagt asiel aan in Polen

VIDEOKristina Tsimanoeskaja (24) heeft asiel aangevraagd in Polen. De atlete uit Belarus wil niet meer terugkeren naar haar thuisland. Ze werd in Tokio tegen haar wil bijna op het vliegtuig gezet door de teamleiding, nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar coaches. De Japanse autoriteiten en het IOC haalden haar van het vliegveld en brachten haar op een veilige plek onder in een hotel bij de luchthaven. Verschillende landen boden hulp aan.

De atlete, die mee zou doen aan de 200 meter voor vrouwen op de Olympische Spelen als een van de concurrentes van Dafne Schippers, vertelde tegen persbureau Reuters dat ze bescherming heeft gezocht bij de Japanse politie, zodat ze niet aan boord van het vliegtuig hoefde te gaan. ‘Ik zal niet terugkeren naar Belarus’, schrijft Tsimanoeskaja in een Telegram-bericht aan Reuters. Een fotograaf van persbureau Reuters zag haar staan in gezelschap van enkele Japanse agenten.

Datzelfde persbureau spotte de atlete vandaag bij de Poolse ambassade in Tokio. Ze arriveerde daar met haar bagage. De ambassade van Belarus heeft de Japanse autoriteiten om opheldering gevraagd.

Kristina Tsimanoeskaja loopt de ambassade van Polen in Tokio binnen om asiel aan te vragen

Tsimanoeskaja geeft aan uit het team te zijn gezet ‘omdat ik op Instagram sprak over de nalatigheid van onze coaches'. Ze had eerder geklaagd dat ze was ingeschreven op de 4x400 meter estafette nadat sommige leden van het team niet in aanmerking kwamen voor deelname omdat ze niet voldoende dopingtests hadden ondergaan. Dat ze zich vervolgens op haar Instagram-account beklaagde over de begeleiders die hun plicht verzaakten, was voldoende reden haar uit de selectie te zetten en terug te sturen naar Minsk.

Onder druk

Op Twitter is ook een filmpje te vinden waarin Tsimanoeskaja het Internationaal Olympisch Comité om hulp vraagt. ,,Ik ben onder druk gezet en ze proberen me het land uit te zetten zonder mijn toestemming, dus ik vraag het IOC om tussenbeide te komen.”



Het IOC sprak gisteren al met haar. ,,Ze heeft gezegd zich veilig te voelen. We houden contact met haar en de autoriteiten om te bepalen wat de volgende stappen zullen zijn de komende dagen”, aldus de verklaring. Later gaf IOC-woordvoerder Mark Adams aan dat de atlete in een veilige omgeving de nacht heeft doorgebracht in een hotel bij luchthaven Haneda van Tokio.

Kristina Tsimanoeskaja.

Het IOC zal de atlete later vandaag opnieuw spreken om te vragen welke volgende stappen ze wil ondernemen en zei haar te zullen steunen in die beslissing.

In een telefonisch interview met een oppositiekanaal uit Belarus zegt Tsimanoeskaja dat ze nog niet bang is om uit het team gezet te worden. ,,Maar wel om de gevangenis in te vliegen. Volgens de medewerkers kwam het bevel me weg te halen vanuit het allerhoogste niveau.”

Omstreden regime

Een bron bij het Belarusian Sport Solidarity Foundation, dat sporters steunt die door het omstreden regime in Belarus in de problemen zijn geraakt, verklaarde dat Tsimanoeskaja vermoedelijk asiel gaat aanvragen in Oostenrijk.

De Franse minister van Europese Zaken, Clement Beaune, vindt dat Europese landen de atlete met open armen moeten ontvangen. ,,Het zou voor Europa een eer zijn om haar politiek asiel te verlenen‘’, zei Beaune tegen de radiozender RFI.

Volledig scherm © REUTERS

Polen en Tsjechië hadden de atlete al hulp aangeboden. Polen stelde een humanitair visum beschikbaar. ,,Ze is vrij om haar sportcarrière in Polen voort te zetten als ze dat wil‘’, zegt minister van Buitenlandse Zaken Arcin Przydacz.

Internationale bescherming

Zijn Tsjechische ambtgenoot Jakub Kulhanek noemt de situatie ‘schandalig'. ,,Tsjechië staat klaar om te helpen. We bieden haar een visum aan, zodat ze bij ons internationale bescherming kan aanvragen. Onze ambassade in Tokio is ook bereid om te helpen.”

Een woordvoerder van Human Rights Watch roept Japan en het IOC de atlete te blijven beschermen. ,,De Japanse regering moet alles doen wat ze kan om ervoor te zorgen dat ze niet gedwongen moet terugkeren naar Belarus, en dat ook haar familie in het land wordt beschermd tegen repressie door de regering.‘’

Het olympisch comité van Belarus verklaarde dat besloten was Tsimanoeskaja op het vliegtuig te zetten op advies van de teamarts wegens ‘emotionele en psychische problemen'.

