Baanwielrenners zeker van goud of zilver; zinderende finale tegen Britten wacht

Podcast Ti-Ta-To­kio | Vooruit­blik op het baanwiel­ren­nen: ‘Ik ben wel nerveus ja...’

10:13 Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Olympische Spelen op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe Ti-Ta-Tokio-podcast de gebeurtenissen in Japan. In een speciale podcast blikt Theo samen met Hidde vooruit op het baanwielrennen.