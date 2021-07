Bertens verliest ook in Tokio vroeg en heeft laatste enkelpartij uit loopbaan gespeeld

Kiki Bertens heeft de laatste single van haar professionele tenniscarrière gespeeld. In de eerste ronde van de Olympische Spelen deed de Wateringse zichzelf tegen Marketa Vondrousova uit Tsjechië tekort: 4-6, 6-3, 4-6. Wat nu rest is het dubbeltoernooi met Demi Schuurs.

Vanaf de allereerste game van de openingsset deden er zich voor de Nederlandse volop kansen voor. Bertens begon dan ook met een break ‘op love’, maar leverde vervolgens eveneens direct zelf haar service in. Ze bewees zichzelf vervolgens een slechte dienst door op 4-4 twee breakpoints onbenut te laten en moest dat in de game erna met setverlies bekopen. Nadat de Tsjechische haar aan het net had gepasseerd, uitte Bertens haar frustratie door hard met de bal op de grond te slaan.

Volledig scherm © REUTERS Bertens leek de noodzaak van de situatie in te zien en kwam aan het begin van de tweede set beter in haar spel. Ze brak Vondrousova, sloeg een fabuleus dropshot en niet veel later was het 3-1. Het was nu zaak zelf zo min mogelijk fouten te maken en voor die test slaagde de Nederlandse met vlag en wimpel. Bertens nam Vondrousova nog een servicegame af en sleepte met 6-3 een beslissende set uit het vuur.

Daarin liet Bertens de kans op een vroege voorsprong liggen. En dat was duur, zeker toen Vondrousova in de volgende game wel toesloeg op Wateringse service. De Tsjechische knokte zich telkens naar behoud in haar eigen games en trok de partij over de streep.

Zo eindigde ook deze Olympische Spelen voor Bertens na drie sets in de eerste ronde. Maar de gevolgen van deze uitschakeling zijn wat groter dan die in Rio, aangezien de nummer 21 van de wereld had aangekondigd dat dit haar allerlaatste kunstje zou zijn. De Nederlandse rest nu nog het dubbelspel met goede vriendin Demi Schuurs. Het Oranje-duo is in Tokio als derde geplaatst.

Prima start voor Rojer en Koolhof

Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer zijn op hun beurt uitstekend begonnen aan het dubbeltoernooi. Het Nederlandse koppel, in Tokio als achtste geplaatst, won in de eerste ronde in twee sets van de Belgen Joran Vliegen en Sander Gille: 6-3, 7-6 (5).

Volledig scherm Jean-Julien Rojer (rechts) en Wesley Koolhof. © AFP In de eerste set wisten de Nederlanders twee keer de servicegame van de Belgen te winnen. In de tiebreak van de tweede set wonnen Rojer en Koolhof na een 5-4-achterstand drie punten op een rij. De partij duurde bijna twee uur.



Rojer en Koolhof, sinds kort ook een vast koppel op de tour, doen voor het eerst samen mee aan de Spelen. Rojer vormde in 2012 en 2016 een koppel met Robin Haase. Beide keren werden de Nederlanders in de openingsronde uitgeschakeld.



In de tweede ronde nemen Rojer en Koolhof het op tegen de winnaar van het treffen tussen Egor Gerasimov en Ilja Ivasjka uit Belarus en de Nieuw-Zeelanders Marcus Daniell en Michael Venus.

