Bijzonder weerzien tussen Lorentzen en de Nederlander die hem oplapte

Door Rik Spekenbrink



Lorentzen was 2,5 jaar geleden met de Noorse ploeg op trainingskamp in Inzell, net als het team van Lotto-Jumbo. Hij kwam in de bocht van de Max Aicher Arena ten val en sneed daarbij met zijn linkerschaats in zijn rechterbeen. Het gat in zijn been was groot. Hofman, die in de bewuste bocht stond, aarzelde niet en sprong met zijn medische koffer over de boarding om de wond te dichten, schoon te houden en het bloedverlies te beperken.



Wie de foto van Lorentzens been ziet, mag al niet over een zwakke maag beschikken. Wie de wond met eigen ogen zag, zoals collega-schaatser en landgenoot Havard Bokko, had een emmertje nodig. ,,Niet iedereen kan even makkelijk in een grote wond kijken”, zegt Hofman. Hij hielp Lorentzen, bij tijdelijke afwezigheid van zijn Noorse collega, en maakte hem gereed voor de ambulance die hem naar het ziekenhuis bracht. Daar werd Lorentzen geopereerd.