'Bloemen klopt Kramer, geheel oranje podium 1000 meter'

Bij afwezigheid van Denis Joeskov ziet de Amerikaanse krant niemand in staat Koen Verweij deze Spelen op de 1500 meter van goud af te houden. Vier jaar geleden was daar nog de Poolse eendagsvlieg Zbigniew Brodka en het beruchte verschil van 0,003 seconde. Daar neemt Koen dus revanche op.



Kjeld Nuis zet zijn favorietenstatus op de 1000 meter om in goud. Aardig detail is dat dit podium geheel Nederlands is, met zilver voor Verweij en brons voor Kai Verbij. Geen goud voor een Nederlandse man op de 500 meter. We moeten het op de kortste afstand 'slechts' stellen met brons voor Jan Smeekens. Uiteraard winnen we wel de ploegenachtervolging bij de mannen.



Bij de vrouwen is er zilver op de achtervolging. De enige gouden medaille bij de vrouwen wordt volgens de voorspelling aanstaande zaterdag gewonnen door Antoinette de Jong op de 3000 meter. Ireen Wüst keert zonder gouden medaille terug uit Zuid-Korea. Zij wint zilver en brons. Een derde plek is er overigens ook voor Esmee Visse op de 5000 meter (achter de 45-jarige winnares Pechstein) en Jorien ter Mors op de 1000 meter.



Vijfmaal goud voor Nederland dus. Een wat tegenvallende score? Ach, het is maar een voorspelling.