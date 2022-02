Bondscoach Jan Coopmans na keuze: ‘Ook volgens Roest, Bosker en Kramer moest het Bergsma worden’

Voor de ploegachtervolging waren al Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker bij de mannen geselecteerd. De vrouwenploeg bestaat naast Groenewoud uit Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong.

TeamNL had met het oog op de onzekerheden rondom de coronapandemie en eventuele calamiteiten Beau Snellink en Melissa Wijfje bovenop de officiële olympische ploeg van negen mannen en vrouwen meegenomen als reserves voor de ploegachtervolging. Zij konden tot aan de technische meeting van de ploegachtervolging een schaatser vervangen. Daarna is dat niet meer mogelijk en moet een wissel binnen de equipe worden opgevangen. Daarvoor zijn nu Bergsma en Groenewoud aangewezen.

Bergsma behoorde niet tot de vaste kern van vijf schaatsers waar al sinds de zomer mee is getraind op de ploegachtervolging. Hij kwam in de afgelopen jaren ook niet in actie op dit onderdeel. De Fries stapte in 2014 tijdens de Spelen van Sotsji boos uit het achtervolgingsteam.

Volledig scherm Melissa Wijfje, Marijke Groenewoud, Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong trainen voor de achtervolging. © ANP

Coopmans sprak lang met Bergsma nadat de schaatser zich op het olympisch kwalificatietoernooi had geplaatst. ,,Ik heb wel met hem afgesproken dat hij zich eerst zou concentreren op de 10 kilometer”, zei Coopmans in Peking. ,,Ik heb ook met Roest, Bosker en Kramer gesproken wie er volgens hen uit de groep van negen de beste was om te selecteren. Dat was volgens hen Jorrit.”

De bondscoach ziet Nederland als favoriet voor het goud bij zowel de mannen als de vrouwen. De ploegen gaan op ongeveer dezelfde manier rijden als tijdens de EK afstanden van afgelopen maand. Daar pakten beide teams overtuigend het goud. Als grootste concurrent ziet de bondscoach bij de vrouwen titelverdediger Japan. ,,Die zullen we een keer moeten verslaan. Bij de mannen is er veel concurrentie. De Noren zijn sterk en individueel zijn ze goed. En de Amerikanen en de Russen zijn in de breedte goed.”

De ploegachtervolging bij de vrouwen begint zaterdag met de kwartfinales. De mannen rijden zondag de kwartfinales. De finales zijn dinsdag.

