Bonevacia schrijft historie met finaleplaats: ‘Ik love Nederland’

Dafne Schippers in Tokio als outsider: ‘Een medaille zou echt het ultieme zijn’

10:33 Na haar wereldtitel van 2015 in Peking leek Dafne Schippers (29) voorbestemd voor olympisch goud. Zes turbulente jaren verder is ze in Tokio geen favoriete meer. ,,Het is bizar wat er allemaal is gebeurd”, zegt de sprintster, pratend over het succes, de verwachtingen, de coachwissel, blessures, roem en haar huidige status.