Boogschutter Sjef van den Berg (26) is gekmakende hoofdpijn beu en stopt: ‘Medaille in Tokio is álles’

Door Rik Spekenbrink



Toevallig was het net 2,5 week rustig geweest in zijn hoofd. Maar gisteravond voelde hij ‘het zuur’ in zijn nek. Dan weet Sjef van den Berg: ik kan beter gaan liggen, want gestrekt ga ik sowieso. Als het zuur langzaam omhoog trekt, kan hij maar één ding doen: wachten tot het voorbij is. Soms een kwartier, soms een uur, soms langer. Omdat hij bij een aanval ongewild alle spieren in zijn lijf aanspant, kun je hem naderhand opvegen. En dat al tien jaar lang, gemiddeld twee keer per week.