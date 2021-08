Braspennincx volgt Ligtlee op met sensationeel goud op keirin: ‘Wat heb ik gedaan?’

De sensationele gouden rit zorgde voor schitterende beelden in het middenterrein, waar de al gouden Jeffrey Hoogland, de vriend van Braspennincx, helemaal uit zijn dak ging. Braspennincx, die in de finale de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews en de Canadese Lauriane Genest, voor bleef, bezorgde Nederland daarmee in Tokio de zevende gouden medaille.

,,Nee, ik besef het niet", zei Braspennincx voor de camera van de NOS. ,,Toen ik over de streep ging, dacht ik: wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon olympisch kampioen. Ik weet het niet meer. Ik ging, toen ik dacht dat ik moest gaan. Ik snap er nog steeds niet van. Ik dacht dat ik in de halve finale misschien te veel energie had gegeven. Maar er zat blijkbaar nog genoeg in de tank. Ik snap er niets van: het was mentaal heel zwaar en legde me gisteren misschien toch te veel druk op.”

De van oorsprong Brabantse was ook in haar halve finale als eerste gefinisht. Eerder in de week eindigde ze met Laurine van Riessen als vierde op de teamsprint. Daar hadden ze niet echt op getraind, omdat er individueel meer kansen lagen. Het gaf al wel aan dat beiden in goeden doen waren. Van Riessen ging echter eerder vandaag zwaar onderuit en lag in het ziekenhuis toen Braspennincx het goud opeiste.



Braspennincx was op de Spelen van Rio 2016 nog mee als reserve, een jaar nadat ze een hartaanval had gehad.