Brazilië met Ajax-aanvaller Antony naar Olympische Spelen, Neymar niet mee

Met het selecteren van Antony komt er een einde aan langdurig getouwtrek rondom de Ajax-aanvaller. Hoewel de Amsterdammers eerst weigerden de aanvaller af te staan, meldde de Braziliaan zich toch bij het trainingskamp van de olympische ploeg. Uiteindelijk stemde Ajax toch in met olympische deelname van de 21-jarige aanvaller.



Het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen is bij de mannen voor spelers van 23 jaar of jonger. Er mogen drie dispensatiespelers mee en dus hoopte de Braziliaanse coach ook Neymar en Marquinhos, beiden spelers van Paris Saint-Germain, mee te nemen naar Japan. Dat tweetal gaat echter niet mee. Routinier Dani Alves en Everton-aanvaller Richarlison gaan wél mee.



Brazilië speelt op de Olympische Spelen in Groep D tegen Duitsland, Ivoorkust en Saoedi-Arabië.