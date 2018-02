Wu pakt eerste goud voor China, Breeuwsma 7de

Dat geluk had hij in de halve finale niet: de Chinees Wu en de Canadees Girard (eerder al winnaar van de 1000 meter) bleven op hun benen staan en plaatsten zich voor de finale. Met de uitschakeling van Breeuwsma is de laatste Nederlande shorttracker uit het olympische toernooi verdwenen. De Fries werd uiteindelijk 3de in zijn B-finale.



De Chinees Wu won de finale later op de dag in een nieuw wereldrecord. Het betekent het eerste Chinese goud deze Winterspelen. Het zilver en brons gingen naar de Zuid-Koreanen Hwang Dae-heon en Lim Hyo-jun. De Canadees Samuel Girard eindigde als vierde.