Brignone schrijft voorlaatste super-G voor de Spelen op haar naam

Skeletonster Bos voldoet niet aan kwa­li­fi­ca­tie-eis, maar houdt toch hoop op Spelen

12 januari Kimberley Bos zakte na haar twintigste plaats bij de wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz terug naar de dertiende positie in de totaalstand. Dat is voor NOC*NSF niet genoeg om deel te mogen nemen aan de Olympische Spelen in februari. Bob en Slee Bond Nederland (BSBN) rekent op clementie van de sportkoepel.