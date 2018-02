Britse bobsleeër liet zichzelf op tv uit een kanon schieten om Spelen te halen

Tobstar, Super T, Toblerone, Toby-time, Horselegs. Voor iemand met een maagdelijk witte erelijst heeft Toby Olubi aardig wat bijnamen. Toch is dat niet zo gek. De passie en originaliteit waarmee de Britse bobsleeër zijn dromen najaagt, zijn hartverwarmend. Om geld te verdienen liet hij zichzelf in een Britse tv-show zelfs uit een kanon schieten.

De bobsleeërs worden wel gesponsord door de Britse bond en de nationale loterij, maar het is niet genoeg om van te leven. Door het drukke wedstrijd- en trainingsschema, met veel reizen naar het buitenland, valt het ook niet mee om er een baantje bij te nemen. Dus besloot Olubi het anders aan te pakken. ,,Ik deed wat ik kon, en onderzocht iedere mogelijke manier om geld te verdienen", vertelt de Brit op de officiële site van de Spelen. ,,TV-shows sprongen er uit."

Zo deed hij mee aan de BBC-spelletjesshow Can't Touch This. Daarin hebben de deelnemers maar één doel: hun prijs aanraken. Dat klinkt echter makkelijker dan het is. Deelnemers moeten halsbrekende toeren uithalen, Olubi al helemaal. Een kanon schoot hem - volgens dagblad The Sun - 12 meter de lucht in. Beelden ontbreken helaas, maar hij zou een geldbedrag hebben gewonnen.

Deal or no Deal

Bij The Cube, een spel waarin deelnemers vanuit een kubus van vier bij vier bij vier opdrachten moeten uitvoeren, won hij niks. Maar bij Deal or no Deal liep het anders. In het Endemol-spel, een afgeleide van het befaamde koffertjesspel van Postcodeloterij Miljoenenjacht, ging hij met 12.000 pond naar huis. ,,Vergeet de menselijke kanonkogel en de bobslee: ik heb me nog nooit zo nerveus gevoeld als bij Deal or no Deal."

Spijt heeft hij niet. Hij kwam bij toeval in de bobslee terecht, in 2013, toen de Britse bond snelle mannen zocht voor de Olympische Spelen van Sotsji. Van oudsher worden de olympische sleeën bemand door sporters met een verleden in de atletiek. Zo doet er in Pyeongchang ook een Roemeen mee die 15 keer nationaal speerwerpen was. Ook Olubi heeft een verleden als sprinter.