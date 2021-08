Brons als brandstof voor vermoeide Hassan: ‘Ik heb dit nodig voor de 10.000 meter morgen’

Opmerke­lijk beeld: topfavo­riet snelwande­len duikt toilet in tijdens finale

9:47 De Franse topfavoriet Yohann Diniz had kennelijk zo'n last van hoge nood, dat hij tijdens finale van het 50 kilometer snelwandelen het toilet is ingedoken. In eerste instantie leek zijn actie niet voor al te veel problemen te zorgen - hij verloor slechts één plek -, maar later moest hij alsnog opgeven vanwege maagproblemen.