Brons als brandstof voor vermoeide Hassan: ‘Ik heb dit nodig voor de 10.000 meter’

Door Pim Bijl



Sifan Hassan pakt het brons dat om haar nek bungelt in haar linkerhand en houdt het eremetaal even omhoog. Nog nooit heeft ze zo tevreden naar een bronzen medaille gekeken. Hassan, zo gebrand op winnen, werd door de jaren heen vaak woedend, verdrietig of totaal onaanspreekbaar na belangrijke wedstrijden die ze had verloren. Dan sloot ze zich soms op op haar hotelkamer en zag haar begeleiding haar dagen niet of nauwelijks meer.