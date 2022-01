Carl Verheijen gearriveerd in Peking: chef de mission neemt taken Maurits Hendriks over

video Ireen Wüst, Irene Schouten en Maurits Hendriks reageren op schaatsrel: ‘Zijn door de ondergrens gezakt’

Ireen Wüst had niet verwacht dat de coaches van Team Zaanlander en schaatsster Irene Schouten negatief over haar zouden praten. ,,Ik was verbaasd”, zei de schaatsster van Team Reggeborgh, vrijdag na haar eerste training op de olympische baan in Peking, over de door onze site geproduceerde videoserie die van de ploeg van Jillert Anema is gemaakt.

