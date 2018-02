China wil meer weten van het geheim van Nederland

Vaak volgt daarna het zinnetje ‘En dat voor zo’n klein land zonder bergen en sneeuw’. Maar met een echte schaatscultuur en de meeste overdekte ijsbanen ter wereld is het succes van Nederland ook wel weer snel te verklaren. Daarbij: op een ranglijst van medailles per inwoner, aangevoerd door Liechtenstein (1 brons), zou Nederland als zesde eindigen. Noorwegen heeft net iets meer dan 5 miljoen inwoners en gaat met 38 plakken naar huis. Baas boven baas.



Al snel na Sotsji, vier jaar geleden, wist iedereen zeker: zo mooi wordt het nooit meer. Die 24 medailles, het was een aaneenschakeling van succes, alles viel de goede kant op, concurrenten gaven niet thuis. Nu in Zuid-Korea zijn het er inderdaad 4 minder, maar het zijn na Sotsji nog steeds veruit de beste Winterspelen ooit van Nederland. Sotsji was geen incident. Als het Nederlandse systeem van commercieel schaatsen overeind blijft, wat door een aantal stoppende hoofdsponsoren geen zekerheid is, is er geen aanleiding om voor Peking 2022 lager in te zetten.