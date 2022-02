Clément Noël in extase na goud: ‘Ik kan niet beschrijven hoe ik me nu voel’

Voor de 24-jarige Noël was het het grootste succes uit zijn loopbaan. Vier jaar geleden in Pyeongchang eindigde hij als vierde. Noël staat dit jaar zesde in de wereldbekerstand op het technische onderdeel. De jaren ervoor eindigde hij drie keer als tweede in dat klassement.



,,Ik wist dat ik in vorm was”, vertelde Noël nadat hij Frankrijk het eerste goud in het alpineskiën had bezorgd op de Winterspelen van Peking. ,,Mijn wedstrijden in januari waren wat minder, maar in de trainingen hier ging het juist erg goed.”