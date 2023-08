Column Arjan Schouten | Het klonk alsof Team NL op schoolreisje gaat naar de Eiffeltoren

Na drie keer goud is alles anders voor Irene Schouten: ‘Dit is wel echt uniek’

In twee weken tijd groeide Irene Schouten (29) uit tot een van de grootste Nederlandse schaatsers ooit. Nooit was een Nederlander succesvoller op een editie van de Winterspelen dan zij in Peking: driemaal goud en één keer brons. ,,Ja, dit is wel echt uniek.”