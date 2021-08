Column Thijs Zonneveld | De Nederlandse baansprinters zijn door de Britse muur gereden

Toen ik voor de derde keer dezelfde slapende bewaker passeerde, in dezelfde gang, naast hetzelfde frisdrankautomaat, zat er niets anders op dat het toe te geven: ik was verdwaald. De catacomben van de wielerbaan waren een doolhof zonder begin en zonder eind. Op goed geluk deed ik een deur open. Ik keek recht tegen de massale kont van Roy van den Berg. Hij zat op een fiets waarvan het voorwiel tegen de muur stond. Uit alle macht zette hij kracht op de pedalen. Alsof hij dóór de muur heen wilde fietsen.



De laatste keer dat een Nederlandse baansprinter goud op de Olympische Spelen won, liepen er nog brontosaurussen over de baan. Nog vóór de Tweede Wereldoorlog was het, in 1936. Arie van Vliet was de beste. Daarna: niemand. Hoe vaak de vrouwen (Van Moorsel, Vos, Ligtlee) ook het goede voorbeeld gaven: de mannen pisten er keer op keer naast. Tweede en derde plekken, maar nooit een olympische titel. Theo Bos legde het fundament voor een nieuwe generatie, maar profiteerde er zelf nooit van. Hij werd ingeblikt door de Britse medaillefabriek. Hij was niet de enige: de Britse mannen wonnen de afgelopen drie edities van de Spelen álle sprintnummers. Keirin, individuele sprint, teamsprint: Britten, Britten, Britten. Als het de ene niet was, dan wel de andere. Voor de rest van de wereld was het vechten tegen de bierkaai. De Britten hadden meer geld, beter materiaal, meer macht.