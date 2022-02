Column Thijs Zonneveld | Huilend naar de buurtsuper, maar Nils van der Poel zou me uitlachen

Ik heb het één keer geprobeerd. Zo lang mogelijk, zo veel mogelijk. Trainen, trainen, trainen. Alleen maar uren maken. Vier, vijf, zes, zeven uur, dag na dag. Geen rust, geen herstel, alleen maar blind trappen. Het duurde een maand. Toen was ik zo overtraind dat ik al huilend op de fiets zat als ik naar de buurtsuper om de hoek reed.



Nils van der Poel zou me hebben uitgelachen. Die deed het maand na maand na maand. Dubbele marathons, fietstochten van honderden kilometers, schaatstrainingen met zoveel rondjes dat hij er dronken van werd. Bij elke schaatsshow die hij weggeeft, wordt er gewezen op zijn trainingsarbeid. Zó veel uren maken, dát is de sleutel tot succes. Om de lange afstanden te winnen, moet je héél lang trainen.



Behalve als er iemand anders wint dan.