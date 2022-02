Column Thijs Zonneveld | Kjeld Nuis is een meester geworden in de kunst van het niet te graag willen

Samenvatting Nooit vertoond: met goud op vijf Winterspe­len is Ireen Wüst de beste ooit

Ireen Wüst is niet alleen de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden. De 35-jarige Brabantse is na het winnen van de 1500 meter in Peking de eerste sporter ter wereld die op vijf verschillende Winterspelen een gouden medaille heeft veroverd.

7 februari