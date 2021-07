Column Thijs Zonneveld | Simone Biles is zeldzaam moedig: ze had ook een blessure kunnen faken

Het was al beklonken. Er was nog geen wedstrijd geturnd, maar Simone Biles zou de koningin van de Spelen worden. Het was alleen nog even afwachten welke onmogelijke sprongen en combinaties ze zou uitvoeren. Het was niet de vraag óf ze zou winnen, maar hoe vaak ze zou winnen. Vier keer goud? Vijf keer?

Maar toen vandaag de individuele finale werd geturnd, zat de beste turnster van de planeet op de tribune. Biles is, zoals ze zelf zegt, geblesseerd aan haar trots. Ze trok zich terug voor de teamwedstrijd omdat ze vreesde dat ze het zou verprutsen voor haar landgenotes, ze zegde af voor de individuele finale met mentale problemen. De druk, de verwachtingen, de misbruikzaak rond Larry Nassar - het werd haar teveel.

In Amerika, maar ook elders, werd door sommige commentatoren en zelfbenoemde analisten gesteld dat Biles haar team in de steek had gelaten. Dat ze opgaf. Dat ze zwak was. Het zijn dezelfde woorden die werden gebruikt toen tennisster Naomi Osaka zich terugtrok op Roland Garros en toen Tom Dumoulin besloot om zijn fiets een tijdje in de schuur te laten staan. Veel mensen begrijpen het niet of weigeren het te begrijpen. Druk? Stress? Stel je niet aan. Die topsporters hebben een zeldzaam talent en ze verdienen vaak een bak geld, dus ze moeten niet zo zeiken.

Quote Iedereen wil iets van ze - ploegen, managers, sponsoren, fans, journalis­ten.

Dat van dat geld valt in de meeste gevallen nogal tegen. Maar het wil niet per se zeggen dat je plezier hebt in je sport als je er een goddelijk salaris mee verdient. Of dat je jezelf niet mag afvragen of je wilt kappen met turnen, tennissen of wielrennen als je er toevallig goed in bent.

Uit recent onderzoek onder 5000 sporters blijkt dat 20 tot 35 procent van de topsporters kampt met uiteenlopende psychische klachten. Slaapproblemen, angsten, depressies: ze staan onder druk. Van zichzelf en van de buitenwereld. Ja, ik weet het - ze kiezen zelf voor het najagen van een droom in de schijnwerpers. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarom maar vanzelfsprekend met álles om moeten kunnen gaan. De wereld ziet er heel anders uit dan tien, twintig of vijftig jaar geleden. De belangen zijn groter, er gaat veel meer geld om in sport en door sociale media wordt elke misstap of miskleun opgeblazen. Iedereen wil iets van ze - ploegen, managers, sponsoren, fans, journalisten. Biles zei: ,,Ik kreeg het gevoel dat ik turnde voor anderen, niet voor mezelf.”

We doen veel te vaak alsof sporters onbreekbare helden zijn, of robots die hun emoties kunnen uitschakelen. Dat is kul. Het zijn mensen met twijfels, angsten, ups en downs - net als wij allemaal. Soms gaat het goed, soms niet. Simone Biles had een blessure kunnen faken of naar huis kunnen vertrekken zonder commentaar. In plaats daarvan durft ze zich uit te spreken over haar mentale problemen. Ze is, als meervoudig olympisch kampioene, een rolmodel voor talloze jongens en meisjes, mannen en vrouwen die met faalangst of onzekerheden kampen. Dat is niet zwak. Integendeel.

Dat is zeldzaam moedig.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.