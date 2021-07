Column Thijs Zonneveld | Voor de start wordt Van der Poel alvast gehuldigd: ‘Hebben we dat maar gehad’

Daar is ‘ie weer! De halfnaakte ingeoliede vlaggendra­ger uit Tonga

15:51 Hij ging in 2016 al de wereld rond: Pita Taufatofua. Hij betrad toen als vlaggendrager voor Tonga met ingeolied bovenlijf de olympische arena in Rio de Janeiro. Bij de Winterspelen in Pyeongchang was de sportman er wederom bij voor zijn land als vlaggendrager en vandaag kwam hij weer met flink wat olie op de borstkas het stadion in Tokio binnenlopen.