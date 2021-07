Compleet programma: dit staat er van dag-tot-dag te gebeuren in Tokio

Nog geen besluit over bezoek Oranjes aan Olympische Spelen

6 juli Het is nog onduidelijk of leden van de koninklijke familie eind deze maand de Olympische Spelen in Tokio zullen bezoeken. Er is simpelweg nog geen besluit over genomen, klinkt het in de entourage van het koningspaar in Berlijn. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn momenteel op staatsbezoek in Duitsland.