Daar is ‘ie weer! De halfnaakte ingeoliede vlaggendrager uit Tonga

Sanne Wevers twijfelde over verdedigen olympisch goud: ‘Het gemis van Vincent is heel groot’

22 juli Voor het eerst na de rechtszaak die hun coach en vader aanspande tegen de turnbond, spraken Sanne en Lieke Wevers vandaag in Tokio over de impact van de afgelopen maand. Zij moeten het op de Olympische Spelen doen zonder de man die er altijd bij is. ,,De keuze die is gemaakt, is professioneel gezien zwaar onder de maat.”