Dafne Schippers in tranen na roemloze aftocht op 200 meter: ‘Dit is hard’

VideoDafne Schippers is op de 200 meter niet in de buurt gekomen van een finaleplaats. De door een rugblessure geplaagde atlete kwam in de halve finale op haar favoriete onderdeel niet verder dan een tijd van 23,03 seconden en stelde daarmee hevig teleur.

De 29-jarige Schippers had eerder op de dag nog wel de series overleefd, maar ook toen overtuigde ze met een tijd van 23,13 al niet. In de halve finale was haar start nog aardig, maar op het rechte stuk zag ze de concurrentie van haar weglopen. Ze finishte slechts als zesde, bijna een seconde achter winnares Shelly-Ann Fraser-Pryce. Alleen de beste twee van elke serie en de twee tijdsnelsten gaan naar de finale.

,,Dit is hard. Het doet me wel wat en dat komt er nu allemaal uit. Dit was natuurlijk niet waar ik voor kwam. Maar ik heb zo hard gevochten om hier überhaupt te staan. En dan hoop je op een wonder", reageerde Schippers, die haar tranen niet kon bedwingen, na afloop voor de camera's van de NOS.

Volledig scherm Dafne Schippers kijkt teleurgesteld naar het scorebord. © Pim Ras Fotogrtafie

Om optimaal voorbereid aan de start van de 200 meter te staan, had Schippers de 100 meter laten schieten. Ze komt deze Spelen nog wel in actie op de estafette (4x100 meter). Vijf jaar geleden bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro sleepte Schippers op de 200 meter nog een zilveren medaille in de wacht. Bij de WK’s van 2015 en 2017 stond ze zelfs op het hoogste treetje. De laatste jaren kende ze veel blessureleed en kwam ze niet meer in de buurt van haar gebruikelijke niveau.

Dat de Utrechtse in Tokio mee wilde doen om de prijzen, was misschien wel tegen beter weten in, gaf ze toe. ,,Ik probeer telkens de schijn een beetje op te houden, ook tegenover mezelf. Dan zeg je: kom op, het gaat goed komen. Ik kwam naar dit olympische toernooi terwijl ik echt niet wist waar ik stond.”

Quote Ik heb de afgelopen tijd echt momenten gehad dat ik dacht, ik ben er klaar mee Dafne Schippers

Volledig scherm © Pim Ras Fotogrtafie

,,Ik heb de afgelopen tijd echt momenten gehad dat ik dacht, ik ben er klaar mee. Af en toe kon ik amper van de bank afkomen omdat ik zo’n last had van mijn rug. Maar ik ben een vechter, ik wil niet zomaar opgeven. Met mijn rug gaat het nu wel wat beter, maar ik mis gewoon de trainingsarbeid. Als je je elke dag moet aanpassen, dan breekt je dat uiteindelijk op.”

Schippers piekert er niet over om zich af te melden voor de estafette. ,,Daar willen we wat moois laten zien, maar daarna ga ik een lange tijd rust nemen.”

Volledig scherm Dafne Schippers verlaat het strijdtoneel. © Pim Ras Fotogrtafie

