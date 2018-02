De foto van de dag van Pim Ras

Video Schaatsheld Nuis gehuldigd door voorganger Groothuis

23 februari Kjeld Nuis, met twee olympische titels (1000 en 1500 meter) de schaatsheld van de Winterspelen, is door zijn voorganger Stefan Groothuis gehuldigd in het Holland Heineken Huis. ,,Jij was destijds heel trots op mij, nu ben ik zeer trots op jou'', sprak Groothuis op het podium in Gangneung tegen zijn gedroomde opvolger.