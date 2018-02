De foto van de dag van Pim Ras

Wüst zet deur op kiertje: 'Laatste Spelen, maar zeg nooit nooit'

21 februari Ireen Wüst sloot vandaag haar laatste olympische optreden af met zilver op de ploegenachtervolging. Of is Nederlands succesvolste schaatsster ooit er over vier jaar in Peking toch weer bij? Wüst zet de deur op een klein kiertje: ,,In principe niet, maar zeg nooit nooit."